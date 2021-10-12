Анвар Гатиятулин: «Мотивировать не приходится. Ребята сами все понимают»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:2).

— Четвертая встреча на выезде — на Дальнем Востоке. Рады, что одержали победу. Непросто складывался матч. Создавали моменты, но не могли забить. Особенно это касается большинства. Были неплохие розыгрыши, но в концовке не хватало. Ребята молодцы, дожали в третьем периоде, смогли реализовать моменты и победить. Еще раз слова благодарности за характер и самоотдачу. И опять же отмечу поддержку болельщиков. Здесь нас всегда поддерживают. Спасибо.

— Серьезное турне, четвертый матч фактически подряд. Как вам такой выезд? Нормальны ли такие спаренные матчи или лучше их разбивать?

— Календарь есть, мы под него подстраиваемся. Для нас это не неожиданность. Готовились с лета и понимали, как мы сюда полетим. Акцентировали внимание ребят на том, чтобы где-то рациональнее сыграть. Получилось, одержали победы. Непросто, но не мы одни в таких условиях.

— Вчера вы давали игрокам нюхать на скамейке нашатырь. Сегодня какие резервы вытаскивали из игроков и как их мотивировали?

— Мотивировать не приходится. Ребята сами все понимают. Каждый матч, он важен, и дополнительных моментов нет. Вчера разобрали игру, сегодня показали на собрании. Ребята отдохнули, не было тренировок, раскатки — только прогулка и обед. И сам матч.