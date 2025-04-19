Гатиятулин назвал причины поражения «Ак Барса» от «Динамо» в четвертом матче
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3) в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина.
«Допустили больше ошибок, чем соперник. Готовимся дальше. Игра третьего звена? Они выполняют огромный объем работы, делают то, что от них требуется. Ждать ли ротации? По сезону мы идем все вместе, были в тяжелых ситуациях, но правильно реагировали на них. В предыдущей серии с «Автомобилистом» при счете 2-3 вышли из такой ситуации. Сейчас для нас новый вызов», — цитирует пресс-служба лиги Гатиятулина.
Также он объснил, почему у казанской команды были сложности в завершении моментов.
«Соперник забил быстрый гол и получил возможность играть на контратаках. Мы играли до конца, создавали моменты. Эмоциональный матч — эти эмоции мешали в завершающей стадии», — добавил специалист.
Счет в серии до четырех побед счет стал равным — 2-2. Пятая игра пройдет в Москве в воскресенье, 20 апреля. Начало игры — 19:00 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо М - Ак Барс
|2 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|3 - 1
|
Локомотив - Авангард
|3 - 1
|
Сал. Юлаев - Спартак
|1 - 3
|1/8 финала
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|19.04
|14:00
|
Сал. Юлаев – Спартак
|- : -
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Авангард
|- : -