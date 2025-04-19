Гатиятулин назвал причины поражения «Ак Барса» от «Динамо» в четвертом матче

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3) в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина.

«Допустили больше ошибок, чем соперник. Готовимся дальше. Игра третьего звена? Они выполняют огромный объем работы, делают то, что от них требуется. Ждать ли ротации? По сезону мы идем все вместе, были в тяжелых ситуациях, но правильно реагировали на них. В предыдущей серии с «Автомобилистом» при счете 2-3 вышли из такой ситуации. Сейчас для нас новый вызов», — цитирует пресс-служба лиги Гатиятулина.

Также он объснил, почему у казанской команды были сложности в завершении моментов.

«Соперник забил быстрый гол и получил возможность играть на контратаках. Мы играли до конца, создавали моменты. Эмоциональный матч — эти эмоции мешали в завершающей стадии», — добавил специалист.

Счет в серии до четырех побед счет стал равным — 2-2. Пятая игра пройдет в Москве в воскресенье, 20 апреля. Начало игры — 19:00 по московскому времени.