Гатиятулин — о победе над «Нефтехимиком»: «Азартная игра без средней зоны, много хороших моментов имели»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Интересный матч для болельщиков получился. Азартная игра без средней зоны, много хороших моментов имели. Почему «Ак Барсу» не удалось агрессивно войти в игру? В Нижнекамске всегда непросто играть. Понимали, чего ожидать от «Нефтехимика», но возможно, не очень хорошая домашняя серия была, из-за чего была скованность в начале матча. Постепенно стали владеть инициативой, правильно сыграли в ключевых отрезках», — цитирует пресс-служба лиги Гатиятулина.

«Ак Барс» набрал 38 очков в 29 матчах и поднялся на второе место в Восточной конференции. «Нефтехимик» идет на пятой строчке — 31 очко в 30 играх.