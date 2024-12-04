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Сегодня, 04:26

Гатиятулин: «Переломили матч с «Динамо» за счет самоотверженности и самоотдачи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над московским «Динамо» (5:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Была пауза, три дня мы не катались, возможно с этим связан такой первый период — было много сумбура. Тем не менее, ребята молодцы, хорошо отреагировали на коррективы, которые мы внесли в перерыве. В итоге переломили матч за счет самоотверженности и самоотдачи, здорово провели два периода. Я уже говорил, что Максим Арефьев здорово проявил себя на выезде, теперь мы знаем, что он может прилично играть на уровне КХЛ. Но как только стало известно, что Тимур Билялов готов выйти на матч, он сразу появился в составе. Сейчас посмотрим на состояние Амира Мифтахова, и дальше будем решать по составу на следующий матч. Мы ищем сочетания, чтобы усилить игру в атаке. Тройка Барабанова прибавляет от матча к матчу, но отмечу командную игру и командную победу», — цитирует пресс-служба КХЛ Гатиятулина.

«Ак Барс» с 41 очком занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. «Динамо» с 43 очками — на 3-й строчке «Запада».

Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Анвар Гатиятулин
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