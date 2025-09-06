Тренер «Ак Барса» Гатиятулин — о поражении от «Металлурга»: «Достаточно созидали, но результат определили вратари»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча против «Металлурга» (3:4 Б) в FONBET Чемпионате КХЛ.

— Прежде всего поздравляю всех болельщиков с началом сезона. Что касается игры, то первый матч — это всегда вопрос контроля эмоций. Мы ждали от соперника активной игры, он играет дома, но в наши планы не входила разница в две шайбы. В принципе, мы выровняли игру, отыгрались с 0:2, с 3:2. Достаточно созидали, но результат определили вратари, — цитирует Гатиятулина пресс-служба казанцев.

Следующий матч «Металлург» проведет на своем льду против «Салавата Юлаева» (8 сентября), «Ак Барс» на выезде сыграет с «Авангардом» (8 сентября).