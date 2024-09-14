Гатиятулин — о Мифтахове: «Нам важно иметь сильный тандем. Сезон длинный — и нужно два вратаря»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:0).
«Эмоциональный матч. Первая домашняя игра перед своими болельщиками, поэтому была определенная скованность у ребят перед матчем. Глаза горели, для нас важно было направить эмоции в нужное русло. Считаю, что справились, сыграли здорово. Моментов в целом было много как с одной, так и с другой стороны, но мы по реализации были лучше. В целом хочется видеть больше нацеленности на ворота, не должно быть такого, что мы делаем пас ради паса. Будем и дальше это объяснять.
Состав на первый матч сезона мы определяли по итогам предсезонки. Потом провели уже три матча на выезде, увидели, что где-то не хватает взаимопонимания. Сейчас решили поменять, и это сработало, я считаю. Движение и мысль были. Все провели хороший матч, включая вратаря. Дальше у нас второй домашний матч, но пока о составе говорить рано, у нас есть время, чтобы проанализировать. Что касается игры Амира с клюшкой, то это игровой момент. Георгий Гелашвили у нас ежедневно проводит работу с вратарями. Думаю, он объяснит, как лучше действовать в такие моменты. Нам важно иметь сильный тандем. Сезон длинный и напряженный, а у нас два сильных вратаря. Мы будем смотреть по ситуации, кто и когда будет играть», — сказал Гатиятулин.
«Ак Барс» провел первый домашний матч в новом сезоне КХЛ и одержал первую победу в основное время со старта текущего розыгрыша.
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