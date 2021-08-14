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Антон Васятин из Ярославля выиграл конкурс комментаторов КХЛ

18:32
Антон Васятин (слева).
Антон Васятин (слева).
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14 августа прошел финальный этап конкурса комментаторов КХЛ, сообщает сайт лиги.

Из более 200 заявок, поданных на конкурс, экспертная комиссия отобрала десять кандидатов. На финальном этапе каждому претенденту было предложено прокомментировать десятиминутный отрезок хоккейного матча. Затем каждый из них прошел небольшое собеседование с членами жюри — которое, помимо Дмитрия Федорова, составили Леонид Вайсфельд, Владимир Гучек, Денис Казанский и Андрей Лазуткин.

В итоге первое место занял Антон Васятин из Ярославля. Второе досталось москвичу Филиппу Майкову, третье — Максиму Гречанину из Омска.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/08/14/487219.html

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Иван Шитик все материалы автора

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