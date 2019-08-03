Антон Васильев рассказал о тренировках Крикунова

Защитник "Динамо" Антон Васильев рассказал, как проходит предсезонная подготовка под руководством Владимира Крикунова.
– На самом деле, мы готовы к любым тренировкам – не первый год такие нагрузки получаем. Думаю, находимся практически в своей кондиции и отлично себя чувствуем, -приводит слова Васильева официальный сайт бело-голубых.
– Как вам знаменитые баллоны?
– Мне тяжело дались. Я только третий день был в расположении команды и сразу баллоны – не вошел еще на тот момент во вкус.
– Это было самое сложное из тренировок?
– Для меня – да.
Дополнительная информация
https://www.dynamo.ru/news/81384-glavnaya_tsel_______zakrepit_sya_v__sostave
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