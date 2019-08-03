Антон Васильев рассказал о тренировках Крикунова

Защитник "Динамо" Антон Васильев рассказал, как проходит предсезонная подготовка под руководством Владимира Крикунова.

– На самом деле, мы готовы к любым тренировкам – не первый год такие нагрузки получаем. Думаю, находимся практически в своей кондиции и отлично себя чувствуем, -приводит слова Васильева официальный сайт бело-голубых.

– Как вам знаменитые баллоны?

– Мне тяжело дались. Я только третий день был в расположении команды и сразу баллоны – не вошел еще на тот момент во вкус.

– Это было самое сложное из тренировок?

– Для меня – да.