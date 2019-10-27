Антон Слепышев: «Взяли реванш за первый матч в этом сезоне»

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев после поражения от «Авангарда» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ похвалил соперника, сообщает официальный сайт армейцев.

«Хороший матч, хороший соперник, — цитирует Слепышева пресс-служба ЦСКА. — Считаю, что игра удалась. Вспомнился финал плей-офф. Мы взяли реванш за первый матч в этом сезоне, довольны победой. Можно было и забить больше, и еще пропустить. Но игра так сложилась, 1:1 в основное время. Счет по игре.

Я делал то, что получается, во время послематчевых бросков. Только бросал, а не шел в обвод? У меня есть еще пара вариантов. Но зачем сразу все раскрывать. Здорово, что и меня, и Бобкова позвали в сборную. Там еще потренируюсь буллиты забивать.

Дадут шанс, постараюсь помочь сборной. Я уже ездил на Евротур, здорово, что снова вызвали. Это шанс проявить себя, зацепиться за место в команде на следующие турниры. Всегда с удовольствием едешь в сборную".

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