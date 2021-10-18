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Антон Слепышев: «У ЦСКА не тяжелая неделя, а тяжелый старт»

18 октября, 23:20
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Нападающий ЦСКА Антон Слепышев рассказал о причинах поражения от «Спартака» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Красно-синие уступали 0:2, но вышли вперед в третьем периоде.

«Да вот именно, что спасение то получилось, — сказал хоккеист. — Что тут комментировать, 2 удаления. Глупые 2 удаления помешали спасти игру. Мой штраф? Что тут комментировать, хотел выбить шайбу, попал в конек. Но это меня не оправдывает. Шайба? Да, давно не забивал, в принципе у нас есть проблема с голами. Работаем над этим»

Также форвард армейцев оценил игру Владислава Каменева и высказался о неудачной полосе команды.

«Каменев молодец, быстро влился в коллектив, опытный парень. Подрался, смог за себя постоять. Две игры здорово провел. У нас в клубе был ряд изменений летом, поэтому у нас не тяжелая неделя, а тяжелый старт. Работаем, стараемся наладит игру», — подчеркнул Слепышев.

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Артур Хайруллин все материалы автора
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