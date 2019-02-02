Антон Слепышев: "Теперь у "Северстали" нет шансов на плей-офф? Даже не знал об этом"

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали"​ (4:0) отметил, что команда выполнила установку на игру. По его словам, армейы серьезно отнеслись к сопернику.

– Сегодня мы более серьезно настроились на игру, помнили о поражении на старте сезона. Разобрали соперника, подготовились и сделали свое дело, – цитирует Слепышева официальный сайт ЦСКА. – В каких-то моментах сыграли не идеально, но в целом удалось выполнить установки тренерского штаба. Теперь у "Северстали" нет шансов на выход в плей-офф? Даже не знал об этом. Что тут сказать? У них были свои задачи, у нас – свои.