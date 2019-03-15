Антон Слепышев: "Сегодня вышли играть, а не побеждать"

Форвард ЦСКА Антон Слепышев подвел итоги второго матча 1/4 финала Кубка Гагарина с "Динамо" (0:1 ОТ). Счет в серии стал 1-1.
– Сегодня мы вышли играть, получить удовольствие а не побеждать, как в первом матче, – заявил Слепышев. – Нужно больше бросать. Мы думали, что они добавят. Наши свежие игроки старались.
– На последней минуте Индрашис не попал по шайбе. Звоночек не восприняли?
– Этот звонок прозвучал и в первом периоде, и в прошлой игре. Мы разбирали, но не сделали выводы.
– Большинство не шло?
– В той игре чуть лучше получалось, динамовцы разобрали наше большинство. Надо что-то придумывать.
– Где ваш резкий бросок с левой?
– Пока притих, надо найти его. (Евгений Белоусов)
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