Антон Слепышев: "Сегодня нашел свой бросок. Правда, только один раз"

Автор первый шайбы в матче "Динамо" – ЦСКА (0:4) нападающий Антон Слепышев подвел итоги встречи. Счет в серии второго раунда Кубка Гагарина – 2-1 в пользу армейцев.

– Вы нашли сегодня свой бросок.

– Нашел. Правда, только один раз, – ответил Слепышев.

– Прошлый матч мотивировал?

– Да, мы вышли с другим настроем. Главное – сохранить его. Можно даже добавить.

– По сравнению с первой победой что-то изменилось?

– Ничего не изменилось. Сегодня вышли так же, как и на первый матч – побеждать. Неважно каким образом – главное побеждать.

– Вы сегодня, как будто, не обращали на соперника внимания.

– Мы просто выполняли свои задачи.

– Какой момент этого матча можете назвать ключевым?

– Второй период получился хорошим: проводили хорошие смены – закрыли соперника.

– Что с Капризовым, и как его защищать?

– Пока, честно говоря, не знаю. Будем надеяться, что с ним все нормально. Он выходил на лед, поэтому – посмотрим.

– В последнее время ему часто достается.

– Если грубость будет продолжаться – заступимся. Нужно посмотреть сегодняшний момент.

– Наймете Кириллу телохранителя?

– У нас каждый может вступиться друг за друга.

– На "Авангард" уже настраиваетесь?

– Настраиваемся на "Динамо". (Алена Гребенькова)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей