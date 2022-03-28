Антон Слепышев продлил контракт с ЦСКА до конца сезона-2024/2025

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев продлил контракт с московским клубом.

Как сообщается на сайте команды, соглашение рассчитано до окончания сезона-2024/2025.

Слепышев присоединился к ЦСКА в 2018 году и завоевал с командой Кубок Гагарина (2019). В составе сборной России нападающий стал серебряным призером Олимпийских Игр в Пекине.

Всего в КХЛ 27-летний хоккеист провел 428 матчей, в которых набрал 201 (99 +102) очко. Помимо ЦСКА Слепышев выступал в КХЛ за «Металлург» (Новокузнецк) и «Салават Юлаев» (Уфа). Также нападающий провел несколько сезонов в НХЛ за «Эдмонтон».