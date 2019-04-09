Антон Слепышев: "Проблемы в серии против СКА были связаны с психологией"

Автор победного гола в седьмом матче серии ЦСКА – СКА (3:1) Антон Слепышев объяснил, почему выход в финал Кубка Гагарина дался его команде с большим трудом. Московская команда выиграла в полуфинальной серии со счетом 4-3.

– Эмоции после такой игры зашкаливают?

– В данный момент в первую очередь испытываю облегчение, что мы выиграли серию, отдали столько сил и заслуженно вышли в финал. Уже готовимся к следующему раунду.

– Как только по ходу серии ЦСКА начинал играть активно, то сразу получал преимущество. Почему не удалось так действовать во всех матчах?

– Мы говорили об этом и сами знаем, что это наша сильная сторона. Где-то кто-то выпадал, может, функционально не был готов, не все складывалось так, как хотелось. Из-за этого и были спады. Хорошо команда играла только отрезками.

– Перестановки в звеньях, получается, пошли на пользу?

– Они были сделаны потому, что от лидеров, и меня в том числе ждут большего. Не все получалось. В матчах в Санкт-Петербурге забивали только защитники. Надо было взбодрить команду, создав новые сочетания. Нам это помогло. Придало сил и желания.

– Чего ждете от финальной серии с "Авангардом"?

– О матчах с ним в регулярке вспоминать не хочется. Сейчас совсем другая игра. День отдохнем и будем разбирать соперника с помощью видео. Краем глаза за параллельной серией следили. "Авангард" – хорошая команда с сильным подбором игроков. Все на ходу. Командная тактика, как я заметил, работает. Серьезный соперник, заслуженно вышедший в финал.

– Вам нравится играть против команд, действующих в североамериканском стиле?

– Да, мы тоже действуем активно в своих лучших играх, наседаем на соперника и перебрасываем его. В этом наш конек.

– Часто говорят, что ЦСКА с таким составом слишком часто играет в откат. Ваше мнение?

– Я не считаю, что тренерский штаб зажимает нас в атаке. Мы постоянно говорим о том, чтобы играть более активно. Когда повели 2-0 в серии, а еще были четыре победы в регулярке, то сами стали психологически пятиться. Думали, может, сыграем от обороны. Стали перестраховываться. Это психология. Нам надо действовать активнее впереди.

– Свои голы приберегли на самые важные игры?

– Надеюсь, буду в это верить.

– Первый сезон после возвращения из Северной Америки и сразу финал. Не зря приехали обратно?

– Я вернулся сюда и одну цель сразу обозначили. До нее еще не добрался, поэтому ничего не могу сказать в ответ на ваш вопрос. (Михаил Зислис)