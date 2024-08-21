Слепышев — об игре за ЦСКА: «Никаких недопониманий с Федоровым не было»
Форвард московского «Динамо» Антон Слепышев, перешедший в команду из ЦСКА, в эксклюзивном интервью «СЭ» опроверг слухи о разногласиях с экс главным тренером армейцев Сергеем Федоровым.
— Какова была роль тренерского штаба? Было много слухов о разногласиях и недопониманиях с Сергеем Федоровым.
— Никаких недопониманий не было, все-таки за три года взяли два Кубка. Невозможно достичь такого без какого-то понимания и диалога с тренерским штабом. Все было на волне. Но я думаю, что тренерский штаб после двух победных сезонов немного не понимал, что должно привести нас в чувство, как это сделать. Их тоже можно понять, это тяжелая работа, как тренерская, так и психологическая. Всем нам вместе чего-то не хватило. Ожидать третий Кубок подряд было бы чудом, наверное.
— В первый год работы Федорова, когда команда взяла Кубок, высказывалось мнение, что успех команды — багаж работы Никитина, а не работа нового главного тренера.
— Если насчет первого Кубка и можно сказать, что это какие-то отголоски, реально сказался опыт Никитина и построение команды. Во второй сезон Федоров доказал всем, что не только опыт Никитина, но и опыт Федорова принес победу нам во второй год. И только в третий сезон работы тренерского штаба Сергея Викторовича мы потерпели неудачу.
23 мая ЦСКА обменял Слепышева в «Динамо», взамен получив защитника Ивана Патрихаева. Нападающий выступал за ЦСКА с 2018 года, став трехкратным обладателем Кубка Гагарина.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -