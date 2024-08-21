Слепышев — об игре за ЦСКА: «Никаких недопониманий с Федоровым не было»

Форвард московского «Динамо» Антон Слепышев, перешедший в команду из ЦСКА, в эксклюзивном интервью «СЭ» опроверг слухи о разногласиях с экс главным тренером армейцев Сергеем Федоровым.

— Какова была роль тренерского штаба? Было много слухов о разногласиях и недопониманиях с Сергеем Федоровым.

— Никаких недопониманий не было, все-таки за три года взяли два Кубка. Невозможно достичь такого без какого-то понимания и диалога с тренерским штабом. Все было на волне. Но я думаю, что тренерский штаб после двух победных сезонов немного не понимал, что должно привести нас в чувство, как это сделать. Их тоже можно понять, это тяжелая работа, как тренерская, так и психологическая. Всем нам вместе чего-то не хватило. Ожидать третий Кубок подряд было бы чудом, наверное.

— В первый год работы Федорова, когда команда взяла Кубок, высказывалось мнение, что успех команды — багаж работы Никитина, а не работа нового главного тренера.

— Если насчет первого Кубка и можно сказать, что это какие-то отголоски, реально сказался опыт Никитина и построение команды. Во второй сезон Федоров доказал всем, что не только опыт Никитина, но и опыт Федорова принес победу нам во второй год. И только в третий сезон работы тренерского штаба Сергея Викторовича мы потерпели неудачу.

23 мая ЦСКА обменял Слепышева в «Динамо», взамен получив защитника Ивана Патрихаева. Нападающий выступал за ЦСКА с 2018 года, став трехкратным обладателем Кубка Гагарина.