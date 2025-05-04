Хоккей
4 мая, 20:15

Слепышев — о голе «Трактору»: «Он был важен, чтобы вернуть уверенность»

Федор Носов

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев рассказал о важности своего гола после победы над «Трактором» (3:1) в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

— Что стало ключевым в сегодняшнем матче?

— Настроились просто в раздевалке и убрали из головы счет серии. Вышли побеждать.

— Довольно давно не забивал. Насколько важен психологически этот гол?

— Конечно, он был важен, чтобы вернуть какую-то уверенность, потому что моменты были в тех играх.

— Не возникало ощущения, что «Динамо» вышло умирать, а соперник просто поиграть?

— Мы не думали об этом, знали о своих ошибках в прошлом матче. Не все получилось, но мы рады, что выиграли. Готовимся дальше.

Нападающий &laquo;Динамо&raquo; Артем Швец-Роговой празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Трактора&raquo;.«Динамо» выстояло и забрало первый матч в серии! Кудашов снял проклятие игр с «Трактором» в плей-офф

«Динамо» выиграло первый матч в полуфинале плей-офф КХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Трактора». Следующая игра команд состоится в Челябинске 6 мая.

Антон Слепышев
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
