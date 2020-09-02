Антон Слепышев: «Химия еще до конца не налажена, будем работать»

Форвард ЦСКА Антон Слепышев подвел итоги матча Кубка Открытия против «Ак Барса» (2:3ОТ).

— Соскучились по хоккею, по атмосфере, по болельщикам, — приводит слова Слепышева официальный сайт клуба. — Рады были вернуться. Немного нервничали, но получилась хорошая игра. Думаю, что всем было интересно. Не все моменты были отработаны впереди, долгий сезон, все придет. Химия еще до конца не налажена, будем работать.

При голе я не бросал с расчетом на рикошет. Просто бросал в створ ворот, хорошо, что так получилось.

Для победы не хватило моего реализованного буллита. Стали жаться к воротам, у соперника хорошее звено, и они додавили нас. Нервничали в концовке, сильно хотели выиграть.