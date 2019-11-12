Антон Слепышев: «ЦСКА уже не думает о том, как мы провели прошлую серию»
Нападающий ЦСКА Антон Слепышев рассказал о подготовке к матчу регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака». Игра пройдет 12 ноября и начнется в 19:30 мск.
— «Спартак» сейчас выступает стабильнее, чем перед первой вашей встречей. Готовы ли к тому, что соперник попытается взять реванш?
— Конечно, мы уже не думаем о том, как мы провели прошлую серию, как до этого играл соперник. На дерби обе команды выходят заряженными.
— Стоит ли зрителям ожидать такое же количество разнообразных шайб, как и в прошлой встрече?
— Сложно загадывать, но будем надеяться, что если будет много голов, то только в пользу ЦСКА.
— На что тренерский штаб просил особенно обратить внимание в сегодняшнем матче?
— На систему, в рамках которой играет наша команда. Просили, чтобы игроки к ней отнеслись строже, - цитирует Слепышева официальный сайт клуба.
ЦСКА после 25 матчей лидирует в Западном дивизионе, имея в активе 39 очков. «Спартак» с 30 очками в 26 встречах на пятой строчке.
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Дополнительная информация
https://cska-hockey.ru/news/intervyu/igroki_tsska_o_predstoyashchem_derbi_2019_11_12/