Антон Слепышев: "ЦСКА переигрывает "Витязь" за счет работы"

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал исход третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ с "Витязем" (3:1).

– Я бы не сказал, что сегодняшняя игра была сложнее предыдущих. В остальных тоже было нелегко, не все получается. Работаем, терпим, за счет работы пока переигрываем.

– "Витязь" чем-то удивил?

– Они играли дома, при своих болельщиках, у них было чуть больше желания, чем в остальных матчах. Подольчане старались не проигрывать на каждом участке льда.

– По-прежнему вам не удается забить в первом периоде, в чем причина?

– Не знаю, поработаем над этим. Главное, что мы забиваем на одну-две шайбы больше, чем соперник, и выигрываем матчи. Посмотрим, чего нам не хватает в первом периоде. (Владислав Уткин)

Армейцы победили и в первых двух встречах (4:0, 6:2) и ведут в серии до четырех побед 3-0. Четвертая игра состоится в Подольске 4 марта.

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