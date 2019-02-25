Антон Шипулин пожелал "Автомобилисту" удачи в плей-офф

Российский биатлонист, олимпийский чемпион-2014 Антон Шипулин поздравил "Автомобилист" из его родного Екатеринбурга с выходом в плей-офф КХЛ. Уральцы выиграли дивизион и в первом раунде встретятся с "Трактором".

"Хочу пожелать вам удачи, всего наилучшего. Самое главное - поздравляю с выходом в плей-офф и победой в дивизионе. Как говорится, в спорте без удачи никуда. Большой вам удачи. Всего самого наилучшего, мы вас любим, верим", - сказал Шипулин в видеообращении.

Первые два матча пройдут в Екатеринбурге 26 и 28 февраля, 2 и 4 марта серия продолжится в Челябинске.