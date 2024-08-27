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Сегодня, 12:30

Курьянов о возможном возвращении Грицюка в Омск: «У каждого должен быть второй шанс»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Михаил Зислис
Обозреватель
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов в интервью «СЭ» рассказал, возможно ли возвращение в Омск нападающего СКА Арсения Грицюка.

— Права на Глеба Трикозова у вас в обменном фонде? Кажется, он тоже не верит, что заиграет в КХЛ в родном городе.

— Вопрос в том, что предложат за него. Если нам завтра предложат условного Грицюка, то почему бы и нет?

— Вот на это бы мы посмотрели!

— При его текущей зарплате мы бы его с удовольствием взяли! Но это все шутки, конечно.

— Если у вас будет вариант вернуть Грицюка, как вы поступите с учетом его бэкграунда? Может, не сейчас, а через год-два. Можно ли будет его понять и простить?

— Если его спортивная форма и профессиональное мастерство будут устраивать наш клуб, то мы рассмотрим такой вариант. Нельзя не рассматривать хороших игроков на рынке и отсекать их. У каждого должен быть второй шанс.

Владимир Ткачев, Антон Курьянов и&nbsp;Конор Макдэвид. «Заменить Ткачева некем, Макдэвид к нам не приедет». Курьянов — про травмы звезд «Авангарда», новичков и зарплату Грицюка

Лнтом 2024 года Грицюк переподписал контракт со СКА. По условиям нового соглашения, его зарплата снизится с 60 до 12 миллионов рублей. Срок контракта остался прежним — до конца сезона-2024/25.

Антон Курьянов
Арсений Грицюк
ХК Авангард
ХК СКА
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