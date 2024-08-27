Курьянов — о травме Ткачева: «Тяжелый момент, Володю заменить некем»
Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов в интервью «СЭ» рассказал о своей реакцию на травму нападающего Владимира Ткачева, порвавшего ахилл на предсезонке.
— Вряд ли ваша реакция на травму Ткачева была цензурной. Главная звезда команды, а возможно, и всей КХЛ.
— Тяжелый момент. В такие моменты в голове сразу начинаешь прокручивать дальнейшие шаги. Это уже случилось. Только чуть позже одолевают мысли: «Как так?! Выпадает ключевой игрок». Давайте так: заменить Володю некем, Макдэвид завтра к нам не приедет.
— Но потом получает травму Буше, пусть и не такую серьезную. Выбывает вторая звезда. В этот момент руки не опустились?
— Я знал, как Буше относится к травмам. Рид никогда не сидит и не корчится. Было видно, что что-то произошло. Он попросил не выпускать его на последние минуты и сначала думал, что порезал ногу.
— И все-таки — не было внутри панических настроений?
— Наверное, больше паника была у болельщиков. Но мы же не можем прогнозировать то, что будет завтра. Мы должны находить выходы из любых ситуаций. Да, команда должна принять, что мы потеряли двух лидеров. Но в «Авангарде» есть еще 23 человека — и у них тоже есть имена, мастерство и желание. Не просто же так они в коллективе. Понятно, что Ткачев и Буше станут двумя нашими бонусами, когда восстановятся. Но сейчас нужно наигрывать другие сочетания с учетом тех, кто есть.
— Буше пропустит несколько игр?
— Он поедет на выездную серию в середине сентября, начнет тренироваться. Там посмотрим. Со штангой уже приседает — у него настолько крупные мышцы. Но на лед ему нельзя, не надо торопиться.
В конце июля 28-летний Ткачев получил разрыв ахиллова сухожилия на индивидуальной беговой разминке. Срок восстановления составит 3-6 месяцев.
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