Курьянов: «Когда в «Авангард» назначили нового главного тренера, а руководил ей еще старый, то все стало понятно»
Бывший тренер «Авангарда» Антон Курьянов в интервью «СЭ» рассказал о причинах неудачного выступления омской команды.
— Были опасения при назначении Звягина?
— Мы понимали, что делаем. Но если бы у нас еще были какие-то альтернативы и тогда мы выбрали неправильную сторону — это одно. Но выбор как таковой у нас отсутствовал. Не считаю, что в моменте мы сделали плохое решение, назначив Звягина. Проблемы начались по ходу чемпионата.
— В какой момент ситуация стала выходить из-под контроля?
— Тяжело вспомнить конкретный момент. Мы старались не опускать рук до конца. Но когда в команду назначили нового главного тренера, а руководил ей еще старый, то все стало понятно. Ситуация идет не так, как была должна.
— Поток критики в ваш адрес удивил?
— Все меряется результатом. Год назад ты был на коне, а сейчас — нет. Ничего больше объяснять не надо. Раз результата отсутствует, то критика имеет право на жизнь. Не люблю только огульных обвинений. К критике со стороны хоккейных людей отношусь нормально.
27 ноября «Авангард» объявил о назначении канадца Ги Буше новым главным тренером команды. В начале декабря Курьянов расторг контракт с «Авангардом» по соглашению сторон. Он ушел из клуба вместе с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным.
9 декабря Курьянов вошел в тренерский штаб «Локомотива».
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