Курьянов: «Галиев и Макеев не были прямой заменой Ткачеву и Буше»
Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов в интервью «СЭ» рассказал о подписаниях нападающих Алексея Макеева и Станислава Галиева.
— Помните, как узнали о разрыве ахилла у Владимира Ткачева?
— Как-то вечером раздался звонок: «Володя получил травму».
— Кто звонил?
— Уже не помню. Наверное, доктор. Когда он звонит, понимаешь, что ничего хорошего не будет. Ждали результаты обследования, но все уже было примерно понятно. Решали вопрос с операцией и восстановлением. На следующий день собрались обсуждать замену Ткачеву. У нас было три кандидата — Макеев, Галиев и еще один хоккеист.
— Не смущало то, что Макеев так долго сидел без контракта и расстался с «Автомобилистом» не лучшим образом?
— У каждого своя история. Нас это интересовало в меньшей степени, мы думали только о своей команде. После того как узнали, на сколько выбыл Рид Буше, провели собрание и подписали Макеева буквально за два часа. Позвонили Алексею — он сразу сказал, что готов приехать в Омск.
— Галиев и Макеев ведь наверняка были не прямой заменой Ткачеву и Буше.
— Да. Мы вели Макеева из-за его скоростных качеств, понимания игры и умения решать моменты. Также у нас появилась необходимость в праворуком нападающем — это важная опция для большинства. Поэтому остановились на Галиеве. Стас приехал буквально на следующий день после подписания.
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