Вратарь «Сибири» Красоткин: «Болельщики в Новосибирске заслужили Кубок Гагарина»
Вратарь «Сибири» Антон Красоткин похвалил болельщиков новосибирской команды, подчеркнув, что они заслужили Кубок Гагарина.
— Чего вы мечтаете достичь с «Сибирью»?
— Первоочередная цель — это выигрывать каждую игру и так шаг за шагом, шаг за шагом становиться каждый день лучше. Ну и конечно же, стремиться к более глобальным целям. В данный момент — это Кубок Гагарина. Я считаю, что болельщики «Сибири» его заслужили давно, и мы как хоккеисты тоже, — приводит слова Красоткина «РБ Спорт».
В прошлом сезоне «Сибирь» заняла десятое место в регулярном чемпионате Восточной конференции КХЛ.
Источник: «РБ Спорт»
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