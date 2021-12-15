Антон Глинкин объявил о завершении карьеры

Российский нападающий Антон Глинкин принял решение завершить карьеру в возрасте 33 лет.

Он выступал за «Трактор», «Ак Барс» и «Куньлунь». В КХЛ он забросил 99 шайб и сделал 184 ассиста в 674 матчах. В составе «Ак Барса» он стал обладателем Кубка Гагарина.

«Я хотел бы провести некую черту и поблагодарить всех тех, кто был со мной на протяжении моей хоккейной карьеры, к тому же я официально не объявлял о завершении и часто сталкиваюсь с вопросом, куда я пропал, — написал Глинкин в Instagram. — Спасибо огромное всей хоккейной семье, начиная от руководителей и заканчивая персоналом. Всем, с кем мне довелось работать: тренеры, врачи, массажисты, сервисмены, рабочие офисов.

Отдельная благодарность ребятам, с которыми играли вместе и друг против друга. Для меня это был огромный опыт, который я постараюсь применить в будущем во благо подрастающих и действующих спортсменов.

Ну и, конечно же, огромное спасибо болельщикам, которые переживали и поддерживали меня и команды, в которых я играл".