Антон Бурдасов: «Не хотелось бы посрамить номер Ковальчука»
Нападающий Антон Бурдасов дебютировал в нынешнем сезоне за СКА в матче со «Спартаком» (2:3 ОТ). Игрок отметился забитой шайбой.
— Концовка матча смазала впечатления. Вроде мы вытащили игру, но... Ничего, будем работать. Эмоции от возвращения только положительные, постараюсь помочь команде, чем смогу.
— Насколько приятно в первом же матче после возвращения забросить шайбу?
— Шайба — это всегда приятно. Сегодня она завела чуть-чуть команду, и мы начали играть в тот хоккей, которого все ждут.
— Физически сегодня было тяжело?
— Нормально. Уже привык.
— Вы взяли номер 17, под которым раньше в СКА играл Илья Ковальчук. Держали это в голове?
— Нет — просто 71-й уже занят. Я написал Илье, мы посмеялись, он сказал, что не против. Пока буду играть под этим номером.
— В связи с этим на вас будет больше ответственности?
— На самом деле, не хотелось бы посрамить его, это мой любимый номер. 71-й я взял в «Тракторе» в детстве, потому что нам не разрешали брать номера ниже 50-го.
— «Спартак» уже стал типичной командой Олега Знарка — или он еще не ее не достроил?
— Нет. С командами Знарка всегда тяжело играть, там выступают мастеровитые и именитые игроки. Мы все знаем, как он заводит и настраивает их.
— Для СКА это был дополнительный раздражитель?
— Нужно выходить и выигрывать каждую игру, хотя понятно, что «Спартак» — принципиальный соперник.
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https://www.ska.ru/news/view/anton-burdasov-postaraius-pomoch-komandie-vsiem-chiem-smoghu/