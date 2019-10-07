Антон Бурдасов: «Не хотелось бы посрамить номер Ковальчука»

Нападающий Антон Бурдасов дебютировал в нынешнем сезоне за СКА в матче со «Спартаком» (2:3 ОТ). Игрок отметился забитой шайбой.

— Концовка матча смазала впечатления. Вроде мы вытащили игру, но... Ничего, будем работать. Эмоции от возвращения только положительные, постараюсь помочь команде, чем смогу.

— Насколько приятно в первом же матче после возвращения забросить шайбу?

— Шайба — это всегда приятно. Сегодня она завела чуть-чуть команду, и мы начали играть в тот хоккей, которого все ждут.

— Физически сегодня было тяжело?

— Нормально. Уже привык.

— Вы взяли номер 17, под которым раньше в СКА играл Илья Ковальчук. Держали это в голове?

— Нет — просто 71-й уже занят. Я написал Илье, мы посмеялись, он сказал, что не против. Пока буду играть под этим номером.

— В связи с этим на вас будет больше ответственности?

— На самом деле, не хотелось бы посрамить его, это мой любимый номер. 71-й я взял в «Тракторе» в детстве, потому что нам не разрешали брать номера ниже 50-го.

— «Спартак» уже стал типичной командой Олега Знарка — или он еще не ее не достроил?

— Нет. С командами Знарка всегда тяжело играть, там выступают мастеровитые и именитые игроки. Мы все знаем, как он заводит и настраивает их.

— Для СКА это был дополнительный раздражитель?

— Нужно выходить и выигрывать каждую игру, хотя понятно, что «Спартак» — принципиальный соперник.

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