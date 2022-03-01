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Сегодня, 16:09

Антон Бурдасов: «Климат в команде у нас как был, так и остается отличным»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий СКА Антон Бурдасов оценил, в каком состоянии команда подходит к старту серии первого раунда плей-офф против минского «Динамо».

— За последний месяц мы хорошо и плодотворно поработали: сыграли товарищеские матчи в Сочи, тренировались там на высоте. Сейчас в домашних играх было немножко тяжеловато, но сегодня уже самочувствие получше. Мы полны сил и готовы показывать свой лучший хоккей.

— Насколько тяжелее будет после по сути предсезонных матчей в паузе выходить сразу в плей-офф?

— Для этого мы и сыграли три матча прямо перед стартом плей-офф, чтобы почувствовать тонус. У меня такое впервые, но в любом случае, от игры к игре будем прибавлять — прорвемся.

— Как один из лидеров СКА, чувствуете ли на себе ответственность не только на льду, но и в раздевалке за климат в команде? И как можете его оценить сейчас?

— Климат в команде у нас как был, так и остается отличным. У нас хороший коллектив, хорошая команда, нет такого, что лидер кто-то один. У нас каждый игрок — лидер, и, как говорят тренеры, у каждого буква «К». В этом плане у нас все супер.

— Это самая необычная подготовка к плей-офф в вашей карьере? Какие ожидания от соперника и будущей серии?

— «Динамо» — быстрая и мобильная команда, с хорошими игроками, у них много иностранцев. В прошлом году, несмотря на счет, серия с Минском была тяжелой, вязкой. Думаю, будет хороший хоккей. Хотелось бы еще раз пригласить всех болельщиков на трибуны. Мы постараемся продемонстрировать такой хоккей, который нравится зрителю: быстрый, атакующий, комбинационный, с обилием моментов, при этом строгий и жесткий в обороне. Приходите, будем рады!

Источник: https://www.ska.ru/news/view/anton-burdasov-u-nas-kazhdyi-ighrok-lidier/
Антон Бурдасов
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
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1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
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1. Динамо М - Северсталь
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
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1. СКА - Динамо Мн
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2. СКА - Динамо Мн
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3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
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0 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
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3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
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1. ЦСКА - Локомотив
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2. ЦСКА - Локомотив
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