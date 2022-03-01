Антон Бурдасов: «Климат в команде у нас как был, так и остается отличным»
Нападающий СКА Антон Бурдасов оценил, в каком состоянии команда подходит к старту серии первого раунда плей-офф против минского «Динамо».
— За последний месяц мы хорошо и плодотворно поработали: сыграли товарищеские матчи в Сочи, тренировались там на высоте. Сейчас в домашних играх было немножко тяжеловато, но сегодня уже самочувствие получше. Мы полны сил и готовы показывать свой лучший хоккей.
— Насколько тяжелее будет после по сути предсезонных матчей в паузе выходить сразу в плей-офф?
— Для этого мы и сыграли три матча прямо перед стартом плей-офф, чтобы почувствовать тонус. У меня такое впервые, но в любом случае, от игры к игре будем прибавлять — прорвемся.
— Как один из лидеров СКА, чувствуете ли на себе ответственность не только на льду, но и в раздевалке за климат в команде? И как можете его оценить сейчас?
— Климат в команде у нас как был, так и остается отличным. У нас хороший коллектив, хорошая команда, нет такого, что лидер кто-то один. У нас каждый игрок — лидер, и, как говорят тренеры, у каждого буква «К». В этом плане у нас все супер.
— Это самая необычная подготовка к плей-офф в вашей карьере? Какие ожидания от соперника и будущей серии?
— «Динамо» — быстрая и мобильная команда, с хорошими игроками, у них много иностранцев. В прошлом году, несмотря на счет, серия с Минском была тяжелой, вязкой. Думаю, будет хороший хоккей. Хотелось бы еще раз пригласить всех болельщиков на трибуны. Мы постараемся продемонстрировать такой хоккей, который нравится зрителю: быстрый, атакующий, комбинационный, с обилием моментов, при этом строгий и жесткий в обороне. Приходите, будем рады!
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -