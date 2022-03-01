Антон Бурдасов: «Климат в команде у нас как был, так и остается отличным»

Нападающий СКА Антон Бурдасов оценил, в каком состоянии команда подходит к старту серии первого раунда плей-офф против минского «Динамо».

— За последний месяц мы хорошо и плодотворно поработали: сыграли товарищеские матчи в Сочи, тренировались там на высоте. Сейчас в домашних играх было немножко тяжеловато, но сегодня уже самочувствие получше. Мы полны сил и готовы показывать свой лучший хоккей.

— Насколько тяжелее будет после по сути предсезонных матчей в паузе выходить сразу в плей-офф?

— Для этого мы и сыграли три матча прямо перед стартом плей-офф, чтобы почувствовать тонус. У меня такое впервые, но в любом случае, от игры к игре будем прибавлять — прорвемся.

— Как один из лидеров СКА, чувствуете ли на себе ответственность не только на льду, но и в раздевалке за климат в команде? И как можете его оценить сейчас?

— Климат в команде у нас как был, так и остается отличным. У нас хороший коллектив, хорошая команда, нет такого, что лидер кто-то один. У нас каждый игрок — лидер, и, как говорят тренеры, у каждого буква «К». В этом плане у нас все супер.

— Это самая необычная подготовка к плей-офф в вашей карьере? Какие ожидания от соперника и будущей серии?

— «Динамо» — быстрая и мобильная команда, с хорошими игроками, у них много иностранцев. В прошлом году, несмотря на счет, серия с Минском была тяжелой, вязкой. Думаю, будет хороший хоккей. Хотелось бы еще раз пригласить всех болельщиков на трибуны. Мы постараемся продемонстрировать такой хоккей, который нравится зрителю: быстрый, атакующий, комбинационный, с обилием моментов, при этом строгий и жесткий в обороне. Приходите, будем рады!