Антон Бурдасов: «Если до субботы контракта в НХЛ не будет, то все сорвется»

Нападающий Антон Бурдасов, который провел последний сезон в составе «Салавата Юлаева», рассказал о вариантах продолжения карьеры. Вопрос с отъездом в НХЛ решится до конца недели.

— До конца этой неделе должен решиться вопрос, уеду я в НХЛ или останусь, — отметил Бурдасов. — Если не сумею до субботы заключить соглашение ни с одним клубом из Северной Америки, то начну переговоры с российскими командами. Пока же с КХЛ даже не начинал беседы, так как надеюсь начать сезон за океаном. Но если до субботы контракта не будет, то все сорвется. Я не успею получить визу, а опаздывать в тренировочный лагерь не хочется. Сколько у меня вариантов за океаном? Больше одного. (Алексей Шевченко)