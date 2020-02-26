Антон Бурдасов: «До сих пор не могу сказать, что полностью вошел в ритм»

Нападающий СКА Антон Бурдасов оценил готовность команды к борьбе в плей-офф Кубка Гагарина.

— Какие мысли перед плей-офф?

— Нужно пару дней отдохнуть, потом — исправить то, что не получается. Поработать над физикой и стартовать в плей-офф, — приводит слова Бурдасова официальный сайт СКА.

— Ментально по-особенному настраиваетесь?

— Нам в плюс пойдет то, что 12 игр провели без поражений. Это хорошо, поможет нам в плей-офф.

— Как себя чувствуете после травмы?

— Тяжеловато. До сих пор не могу сказать, что полностью вошел в ритм, но стараюсь не портить картину.

— Будете следить за оставшимися матчами, в которых определится соперник?

— Будем отдыхать. В принципе, я не очень много хоккей смотрю, слежу за своей командой.

— «Витязь» или «Торпедо»?

— Нам без разницы. Вы же знаете: кто выбирает соперника в плей-офф, тот обычно вылетает.

— На Востоке есть симпатии к кому-то?

— У «Салавата» вырисовывается интересная серия с Омском. Мне кажется, это самая интригующая пара в первом раунде. Сам буду болеть за красивый хоккей.