Антон Белов: "В третьем периоде у СКА была мертвая скамейка"

Защитник СКА Антон Белов прокомментировал поражение от "Спартака" (2:3) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии – 2-0 в пользу красно-белых.

- На третий период у нас вышла другая команда. Наверное, это наше российское разгильдяйство, - заявил Белов. - Возможно, решили докатывать. Не знаю, что решили. Сейчас долго сидели в раздевалке, искали причины. Но единственная разница между нами и другой командой в самоотдаче в третьем периоде. Они ловили шайбу на себя, бились, втыкались, у нас этого, к сожалению, не было. Нас закономерно наказали.

Чтобы исправить ситуацию, надо играть так, как в двух первых периодах. Нужно в плей-офф гораздо умнее играть, не обрезаться, не терять шайбу. Опять же удаления, нужно быть чуть повнимательнее.

У нас в третьем периоде была мертвая скамейка. Не поддерживали друг друга. В конце нас наказали. В первых двух периодах на льду были две разные по классу команды. В третьем - я не знаю, как это назвать. Ситуация сложная, но мы будем исправляться. (Игорь Еронко)