Антон Белов: «Когда СКА играет правильно, у нас нет проблем»
Защитник СКА Антон Белов рассказал, что помогло его команде обыграть «Йокерит» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
— Напряженный первый период, а во втором добавили. За счет чего?
— У нас в последних играх второй период получается сильным. Перед игрой разговаривали о том, что нужно так играть с самого начала. Наверное, инициативу отдали немного только в третьем, но после пропущенного гола снова стали играть в свой хоккей. Женя Кетов очень важный гол забил, и мы довели матч до победы.
— Было ощущение, что в третьем периоде соперник давил?
— Как я сказал, чуть отдали инициативу. Нужно отталкиваться от своей игры, а не от того, как действует «Йокерит». Когда мы играем правильно, проблем у нас нет, — цитирует Белова официальный сайт клуба.
СКА набрал 69 очков и занимает второе место в Западной конференции. У «Йокерита» 65 очков и четвертая позиция.
Дополнительная информация
https://www.ska.ru/news/view/anton-bielov-nuzhno-ottalkivat-sia-ot-svoiei-ighry/