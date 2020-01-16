Антон Белов: «Когда СКА играет правильно, у нас нет проблем»

Защитник СКА Антон Белов рассказал, что помогло его команде обыграть «Йокерит» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Напряженный первый период, а во втором добавили. За счет чего?

— У нас в последних играх второй период получается сильным. Перед игрой разговаривали о том, что нужно так играть с самого начала. Наверное, инициативу отдали немного только в третьем, но после пропущенного гола снова стали играть в свой хоккей. Женя Кетов очень важный гол забил, и мы довели матч до победы.

— Было ощущение, что в третьем периоде соперник давил?

— Как я сказал, чуть отдали инициативу. Нужно отталкиваться от своей игры, а не от того, как действует «Йокерит». Когда мы играем правильно, проблем у нас нет, — цитирует Белова официальный сайт клуба.

СКА набрал 69 очков и занимает второе место в Западной конференции. У «Йокерита» 65 очков и четвертая позиция.