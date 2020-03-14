Защитник СКА Антон Белов рассказал о настрое на старт серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Йокерита».

— Вы же видели двустороннюю игру — хороший матч на высоких скоростях, единоборства, много забитых голов. От нас ничего не зависит, но мы хотим играть и готовимся, — цитирует Белова официальный сайт СКА.

— Как будет играться без зрителей?

— Конечно, непривычно. Мы знаем, что будут показывать по телевизору — у нас большой город, и болельщики будут нас поддерживать.

— На тренировках привыкаете играть без зрителей?

— У нас уже вторая игра. Несколько дней назад играли в «Хоккейном городе». Большая пауза у нас была после первого раунда, нужно поддерживать игровой ритм. Это не связано с тем, что не будет болельщиков.

— Что можете сказать о «Йокерите»?

— Агрессивная хорошая команда. У них на арене большая площадка, нужно будет перестраиваться. «Йокерит» играет в хороший хоккей и дает играть сопернику. Надеюсь, мы сможем их победить.

— Какие-то меры предосторожности в команде принимаются?

— У каждого свои бутылки, отдельные полотенца. Конечно же, превентивные меры принимаются. Микрофоны не трогаем, стараемся ничего не подцепить.

— Как вам такой формат тренировки, когда фактически играется полноценный матч?

— Тут не стоит вопрос, нравится или нет. Это процесс подготовки к матчу. Конечно, когда против тебя играют партнеры по команде, ты не так жестко идешь в единоборства, но нужно из себя доставать все, мы готовимся к серьезному сопернику.

— Насколько отвлекают разговоры о том, что плей-офф могут отменить?

— У нас пока нет информации о том, что кто-то снялся или что отменили игры. Готовимся планомерно, а дальше — как сверху решат. Мы, как и все, находимся в информационном поле, какие-то новости поступают, но булки не расслабляем и готовимся.