Антон Белов: "Если Прохоркин будет правильно к делу относиться, для него это не предел"

Защитник СКА Антон Белов поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ. Счет в серии 2-2.

- Когда-то мы были должны забросить ЦСКА три шайбы. Старались, играли в свою игру. Начали первый период без должной страсти, в перерыве поговорили и стали действовать правильно. После этого моменты появились, большинство выстрелило, меньшинство сработало. Результат, конечно же, хороший.

- Как у вас варьируются игровые задания по парам и тройкам?

- У нас в зависимости от игрового момента варьируется игровое задание, сейчас на скамейке активнее работа пошла. Мы привыкли в разных сочетаниях играть, защитники постоянно в разных парах выходят, а нападающие стараются играть под их звенья. У нас вторая смена дома, поэтому мы можем выбирать, кого выпускать.

- Прохоркин вас удивил?

- Если Прохоркин будет правильно к делу относиться, для него это не предел.

- Он неправильно относился до этого?

- Сейчас все хорошо. (Егор Бычков)

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