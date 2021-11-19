Антипин перешел из «Витязя» в «Салават» в обмен на Лисовца

«Салават Юлаев» и «Витязь» обменялись защитниками: в уфимский клуб перешел Виктор Антипин, а в подмосковный — Евгений Лисовец.

«В результате обмена с подольским «Витязем» в наш клуб перешел двукратный обладатель Кубка Гагарина Виктор Антипин. Его коллега по амплуа Евгений Лисовец стал игроком подмосковной команды. Мы искренне благодарим Женю за сезоны в составе «Салавата Юлаева» и добросовестное отношение к делу», — говорится в сообщении уфимского клуба.

28-летний Антипин в этом сезоне провел 28 матчей, в которых набрал 3 (0+3) очка.

27-летний Лисовец сыграл 18 матчей и набрал 2 (1+1) очка.