Антипин и Бурдасов перешли в «Барыс»
«Барыс» официально объявил о переходе защитника Виктора Антипина и нападающего Антона Бурдасова.
Оба хоккеиста подписали с казахстанским клубом односторонние контракты, рассчитанные на один сезон. Предыдущим клубом обоих новичков был «Трактор».
31-летний Антипин в сезоне-2023/24 провел 55 встреч регулярного чемпионата, набрав 17 очков (4+13), а также 14 матчей розыгрыша Кубка Гагарина (3 очка, 1+2).
На счету 33-летнего Бурдасова в сезоне-2023/24 56 матчей регулярного чемпионата (36 очков, 19+17). В 14 встречах плей-офф он набрал 8 (4+4) очков.
Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября, в нем примут участие 23 команды из 4 стран.
Источник: ХК Барыс
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