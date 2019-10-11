Нападающий Ансель Галимов объяснил, почему решил подписать контракт со «Спартаком». Ранее 28-летний форвард заключил с красно-белыми контракт до конца сезона.

— Хорошо сработал агент, и я оказался в «Спартаке». Были и другие варианты, но я их не рассматривал, потому что было конкретное приглашение от «Спартака», — приводит слова игрока официальный сайт москвичей.

— Что вы чувствуете, оказавшись в одной из самых популярных команд России?

— Я с большим уважением отношусь ко всем болельщикам, руководству, персоналу. Надеюсь, смогу принести пользу «Спартаку».

— Вы разговаривали с тренерами по поводу своей роли в команде?

— После нашего с вами разговора в раздевалке будет собрание, где я наверняка это и узнаю.

— Спрашиваем потому, что у вас был сезон в «Кузне», где вы забивали по 15 голов, а в последнем сезоне в «Авангарде» была уже другая роль.

— Мне главное, чтобы я приносил пользу команде. Если будут моменты забить, я забью. Надо будет выстоять в меньшинстве — сыграю. Лечь под шайбу для меня не проблема.

— По ходу вашей первой тренировки в «Спартаке» к вам постоянно подъезжали тренеры и что-то подсказывали.

— Дело в том, что я пару дней не катался, немного «задохнулся», но под конец занятия разбегался и стало получше. А тренеры подсказывали игровые моменты, в основном, где я должен располагаться на льду.

— Были ли вы знакомы с Олегом Знарком?

— Да, мы вместе в сборной работали. Воспоминания только положительные и для меня тот факт, что команду тренируют Знарок и Витолиньш, стал ключевым моментом для перехода в «Спартак». Я их хорошо знаю.

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