Ансель Галимов стал игроком «Сочи»
22:10
Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Ансель Галимов подписал контракт с «Сочи». Соглашение с 29-летним российским хоккеистом рассчитано до конца сезона-2020/21.
В прошлом сезоне Галимов выступал за «Северсталь» и «Спартак», провел в общей сложности 38 матчей и набрал 14 (9+5) очков.
В КХЛ форвард выступал за «Нефтехимик», «Металлург» из Новокузнецка, «Динамо» и «Авангард». Всего в лиге Галимов провел 321 матч и набрал 110 (56+54) очков.
ХК «Сочи» заключил однолетний контракт с нападающим Анселем Галимовым.— ХК «Сочи» (@HCSOCHI) May 8, 2020
Подробности: https://t.co/SbxOfN8BHc pic.twitter.com/333HBp0udb
Дополнительная информация:
hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8BAnsel-Galimov-v-Sochi-9939