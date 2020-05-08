Ансель Галимов стал игроком «Сочи»

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Ансель Галимов подписал контракт с «Сочи». Соглашение с 29-летним российским хоккеистом рассчитано до конца сезона-2020/21.

В прошлом сезоне Галимов выступал за «Северсталь» и «Спартак», провел в общей сложности 38 матчей и набрал 14 (9+5) очков.

В КХЛ форвард выступал за «Нефтехимик», «Металлург» из Новокузнецка, «Динамо» и «Авангард». Всего в лиге Галимов провел 321 матч и набрал 110 (56+54) очков.