Ансель Галимов подписал контракт с «Нефтехимиком»

Российский нападающий Ансель Галимов подписал однолетний контракт с «Нефтехимиком», информирует пресс-служба КХЛ.

В прошлом сезоне 30-летний форвард выступал за «Сочи». В 48 матчах он набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности «-14».

Также в КХЛ Галимов выступал за новокузнецкий «Металлург», московское «Динамо», «Авангард», «Северсталь» и «Спартак».