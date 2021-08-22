Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Ансель Галимов подписал контракт с «Нефтехимиком»

13:41
Теги:

Российский нападающий Ансель Галимов подписал однолетний контракт с «Нефтехимиком», информирует пресс-служба КХЛ.

В прошлом сезоне 30-летний форвард выступал за «Сочи». В 48 матчах он набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности «-14».

Также в КХЛ Галимов выступал за новокузнецкий «Металлург», московское «Динамо», «Авангард», «Северсталь» и «Спартак».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Нью-Йорк затопило из-за урагана «Генри»
Кому из знаков зодиака принесет удачу ретроградный Уран
Женщина стала персоной нон грата в зоопарке из-за романа с шимпанзе
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд