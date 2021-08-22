Ансель Галимов подписал контракт с «Нефтехимиком»
13:41
Российский нападающий Ансель Галимов подписал однолетний контракт с «Нефтехимиком», информирует пресс-служба КХЛ.
В прошлом сезоне 30-летний форвард выступал за «Сочи». В 48 матчах он набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности «-14».
Также в КХЛ Галимов выступал за новокузнецкий «Металлург», московское «Динамо», «Авангард», «Северсталь» и «Спартак».
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю