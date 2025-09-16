34-летний нападающий Галимов: «Знаю, что подпишу контракт с клубом, просто сейчас такое время, что нужно подождать»

Экс-форвард ряда клубов КХЛ Ансель Галимов рассказал «СЭ» о том, что он испытывает, находясь на старте сезона в статусе свободного агента, и как обстоят дела с его трудоустройством.

— Вы впервые оказались в ситуации, что остались без команды, когда чемпионат стартовал?

— Да, для меня это впервые. Если скажу, что не переживаю, то совру. Хочу поскорее подписать контракт с командой и начать сезон. Знаю, что подпишу контракт с клубом, просто сейчас такое время, что нужно подождать и потерпеть.

— В начале июня вы говорили в интервью, что готовы рассмотреть разные предложения от клубов.

— Конкретных предложений и полноценных переговоров с того времени не было. Были какие-то разговоры в духе: «Давай еще подождем. Посмотрим, как начнем сезон, а после примем решение». Но это ни к чему хорошему не привело.

— Сейчас есть ли какие-то подвижки по трудоустройству?

— Пока с этим тяжело, жду.

— Остается рассчитывать только на то, что какая-то из команд плохо начнет чемпионат и в связи с этим будет искать усиление.

— Да, сейчас только так, по-другому быть не может. Если за лето мы не смогли найти работу, а команды давали понять, что они уже укомплектованы, то сейчас остается рассчитывать на то, что руководство и тренерский штаб какого-то из клубов по итогам игр на старте поймет, что необходимо усиление.