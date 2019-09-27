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Анкипанс на тренировке сорвался на игроков «Динамо»

16:25
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Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс на проходившей тренировке сорвался на игроков своей команды. Он не стеснялся в выражениях, передает Sportazinas.com.

«Можете засунуть себе в *** свои неудачи и психи! Не получилось что-то — играем дальше. Хоккей это командный вид спорта, ***, и ничего больше», — кричал тренер.

Рижане занимают последнее место в Западной конференции, набрав в 10 матчах 6 очков. Клуб потерпел поражения в последних четырех встречах.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://ru.sportazinas.com/ankipans-na-trenirovke-sorvalsya-na-igrokov-dinamo/

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