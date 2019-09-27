Анкипанс на тренировке сорвался на игроков «Динамо»

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс на проходившей тренировке сорвался на игроков своей команды. Он не стеснялся в выражениях, передает Sportazinas.com.

«Можете засунуть себе в *** свои неудачи и психи! Не получилось что-то — играем дальше. Хоккей это командный вид спорта, ***, и ничего больше», — кричал тренер.

?irts Ankip?ns ?odienas R?gas «Dinamo» treni??: Ieb?ziet sev dir*? to neizdo?anos un psiho?anu! Neizdev?s kaut kas — sp?l?jam t?l?k. Hokejs, b?**, ir komandas sp?le, na**j, un nekas cits! — M?rti?? K?avenieks (@martklavenieks) September 27, 2019

Рижане занимают последнее место в Западной конференции, набрав в 10 матчах 6 очков. Клуб потерпел поражения в последних четырех встречах.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков