Анисин: «В «Сочи» полный развал. Команда стала фарм-клубом СКА»
Экс-нападающий «Сочи» Михаил Анисин поделился мнением об игре бывшей команды.
«Там полный развал. В Сочи все так хорошо зарождалось, был результат, а в итоге команда стала фарм-клубом СКА. Раньше у нас были аншлаги, а сейчас кто на такую игру пойдет? Тренерская чехарда, а кого ни поставь, будет одно и то же. Убрали Андрея Назарова и что, стало лучше? Скажу напрямую — это команда ВХЛ, и не факт, что в этой лиге будет первой. Клуб без задач. А перемены надо начинать с руководства», — приводит «РБ Спорт» слова Анисина.
«Сочи» набрал 32 очка в 68 матчах и занял последнее место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
1 - 0
|1 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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22.03
|17.03
|16:30
|
Авангард – Металлург
|- : -
|17.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
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