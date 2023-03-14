Анисимов: «IIHF понимает, что уровень арбитров КХЛ на порядок выше, чем в Европе»
Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов заявил, что, по мнению Международной федерации хоккея (IIHF), уровень российских арбитров выше, чем в Европе.
«Мы и не заканчивали общаться, просто принимаем чуть менее активное участие в диалоге, чем раньше. Наши опыт и знания позволили в свое время изменить книгу правил международной федерации. И, конечно, IIHF понимает, что уровень арбитров КХЛ на порядок выше, чем в Европе, потому что уровень хоккея у нас выше. Обо всех правилах, которые мы у себя меняем, рассказываем коллегам, объясняем, какую пользу они приносят», — приводит ТАСС слова Анисимова.
Также он ответил на вопрос, как влияет на уровень отечественных арбитров тот факт, что второй год подряд из-за санкций IIHF к России они не могут судить на международных турнирах.
«Для наших ребят это был вопрос относительно Олимпийских игр. Нужно понимать, что любые международные соревнования — это дополнительный опыт для судей, особенно молодых. Арбитры, которые работали на чемпионатах мира и Олимпийских играх, не испытывали сложностей в трактовке правил», — добавил специалист.
Ранее Анисимов рассказал, почему в плей-офф КХЛ на видеокубах во время матчей нет повторов.
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 3
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|14.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|14.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -