Анисимов: «IIHF понимает, что уровень арбитров КХЛ на порядок выше, чем в Европе»

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов заявил, что, по мнению Международной федерации хоккея (IIHF), уровень российских арбитров выше, чем в Европе.

«Мы и не заканчивали общаться, просто принимаем чуть менее активное участие в диалоге, чем раньше. Наши опыт и знания позволили в свое время изменить книгу правил международной федерации. И, конечно, IIHF понимает, что уровень арбитров КХЛ на порядок выше, чем в Европе, потому что уровень хоккея у нас выше. Обо всех правилах, которые мы у себя меняем, рассказываем коллегам, объясняем, какую пользу они приносят», — приводит ТАСС слова Анисимова.

Также он ответил на вопрос, как влияет на уровень отечественных арбитров тот факт, что второй год подряд из-за санкций IIHF к России они не могут судить на международных турнирах.

«Для наших ребят это был вопрос относительно Олимпийских игр. Нужно понимать, что любые международные соревнования — это дополнительный опыт для судей, особенно молодых. Арбитры, которые работали на чемпионатах мира и Олимпийских играх, не испытывали сложностей в трактовке правил», — добавил специалист.

Ранее Анисимов рассказал, почему в плей-офф КХЛ на видеокубах во время матчей нет повторов.