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Анисимов, Гончаров, Чинахов и Шапорев примут участие в Матче звезд

16:51
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Определились участники ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ по итогам Кубка вызова.

В Матче звезд примут участие нападающие «Динамо СПб» Егор Анисимов, «Русских Витязей» Никита Гончаров, «Омских Ястребов» Егор Чинахов и «Алтая» Герман Шапорев.

Матч звезд пройдет 20 января в Москве.

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