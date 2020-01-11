Анисимов, Гончаров, Чинахов и Шапорев примут участие в Матче звезд
16:51
Определились участники ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ по итогам Кубка вызова.
В Матче звезд примут участие нападающие «Динамо СПб» Егор Анисимов, «Русских Витязей» Никита Гончаров, «Омских Ястребов» Егор Чинахов и «Алтая» Герман Шапорев.
Матч звезд пройдет 20 января в Москве.
Участниками #KHLAllStar по итогам Кубка Вызова МХЛ становятся:— KHL Media (@khlmediateam) January 11, 2020
Егор Анисимов
Никита Гончаров
Егор Чинахов
Герман Шапорев
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