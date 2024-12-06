Андронов считает, что СКА не хватило концентрации в матче с «Динамо»

Нападающий СКА Сергей Андронов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:4) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Причины поражения? Концентрация. Должны играть все 60 минут. Мы сегодня волнами играли, они нас ловили на этом. Выезд на Дальний Восток? Да нет, все в одинаковых условиях, поэтому на это сетовать нельзя. Надо играть, стараться», — сказал Андронов «ВсеПроСпорт».

8 декабря СКА на своем льду примет «Барыс».

Андронов перешел в СКА перед началом нынешнего сезона. За армейский клуб 35-летний хоккеист провел 10 матчей, на его счету 1 ассист.