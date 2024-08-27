Андронов: «Цель на сезон — выиграть Кубок Гагарина. Другой у СКА не может быть»

Нападающий СКА Сергей Андронов рассказал о целях команды на сезон КХЛ-2023/24.

— Цель на сезон — выигрыш Кубка Гагарина? Я думаю, у такой команды других задач и не должно быть. Их, наверное, и нет. Цель одна. Все все понимают, — сказал Андронов.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. СКА проведет первый матч 5 сентября. Команда Романа Ротенберга на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом».