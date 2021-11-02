Андронов повторил рекорд Касатонова по играм за ЦСКА

Капитан ЦСКА Сергей Андронов принял участие в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста». Для него этот матч стал 535-м в форме армейского клуба.

Он повторил клубный рекорд, который ранее принадлежал знаменитому защитнику Алексею Касатонову.

32-летний Андронов играет за основную команду ЦСКА с декабря 2009 года с перерывом на сезоны-2012/13 и -2013/14. В составе армейцев стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году.