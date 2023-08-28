Андронов поделился ожиданиями от нового чемпионата КХЛ

Нападающий «Локомотива» Сергей Андронов поделился ожиданиями от нового чемпионата КХЛ.

«Ожидания самые лучшие, будем стараться добиться максимума. Какие ощущения? В прошлом сезоне мы много об этом говорили и были большие ожидания. Я бы в этом году сконцентрировался на деле: лучше делать, чем говорить. Всегда есть что доказывать. Тем более прошлый сезон мы закончили неудачно. В команде мотивированы, будем стараться», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Сезон-2023/24 КХЛ стартует 1 сентября.