Андронов — о разгромной победе над «Сочи»: «ЦСКА прогрессирует, работает над третьим периодом»
20:45
Форвард ЦСКА Сергей Андронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (7:0).
«Хорошо двигались. Удачно забили в начале. В принципе, игра складывалась в нашу пользу. Контролировали соперника. Почему так ударно провели третий период? Мы прогрессируем, работаем над третьим периодом. Играем до конца, тем более игра давалась, особенно в нападении. Глупо было пятиться назад», — приводит слова Андронова официальный сайт ЦСКА.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/matchi/sergey_andronov_my_progressiruem/