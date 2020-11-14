Форвард ЦСКА Сергей Андронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (7:0).

«Хорошо двигались. Удачно забили в начале. В принципе, игра складывалась в нашу пользу. Контролировали соперника. Почему так ударно провели третий период? Мы прогрессируем, работаем над третьим периодом. Играем до конца, тем более игра давалась, особенно в нападении. Глупо было пятиться назад», — приводит слова Андронова официальный сайт ЦСКА.