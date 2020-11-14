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Андронов — о разгромной победе над «Сочи»: «ЦСКА прогрессирует, работает над третьим периодом»

20:45
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Форвард ЦСКА Сергей Андронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (7:0).

«Хорошо двигались. Удачно забили в начале. В принципе, игра складывалась в нашу пользу. Контролировали соперника. Почему так ударно провели третий период? Мы прогрессируем, работаем над третьим периодом. Играем до конца, тем более игра давалась, особенно в нападении. Глупо было пятиться назад», — приводит слова Андронова официальный сайт ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/matchi/sergey_andronov_my_progressiruem/

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